Ganderkesee. Von der Volkshochschule Ganderkesee zertifizierte Tagesmütter zeigt das dk-Nostalgiebild.

Zwölf Frauen haben am Samstag, 1. Januar 1995, die Volkshochschule Ganderkesee verlassen. Sie erhielten ein Zertifikat des Bundesverbandes der Tagesmütter, eine Teilnahmebescheinigung der Volkshochschule und vor allen Dingen eine Menge neuer Erfahrungen, die sie alle in insgesamt 90 Stunden vermittelt bekommen haben. Ein großer Wert wurde dabei auf die Übermittlung pädagogischer und psychologischer Kenntnisse gelegt, was die Frauen für sehr hilfreich hielten.

