Ganderkesee/Hollen. Sieben Kindertagesstätten in Ganderkesee, Hude und Dötlingen beteiligen sich am Projekt "NaKita" des RUZ Hollen. Dabei geht es vor allem um Klimaschutz.

Die sieben Kindertagesstätten aus Ganderkesee, Hude und Dötlingen, die sich am Projekt “NaKita, Eltern machen Klimaschutz” des Regionalen Umweltzentrums (RUZ) Hollen beteiligen, haben auch für dieses Jahr jede Menge Ideen und zahlreiche Projekte in Vorbereitung. Darauf weist Projektmitarbeiterin Katharina Witte vom RUZ hin.

Weihnachtspäckchen für die Tafel

Zuletzt hatte – wie berichtet – beispielsweise die Kita Falkenburg Weihnachtspäckchen für bedürftige Familien an die Ganderkeseer Tafel übergeben. Dabei ging es nicht nur darum, Familien mit kleinerem Portemonnaie eine Freude zu machen. Vielmehr wollten die Mädchen und deren Eltern einen Beitrag für den Klimaschutz leisten, indem sie aussortiertes, aber gut erhaltenes Spielzeug nicht einfach in die Mülltonne warfen, sondern weitergaben.

Vom Hochbeet bis zum Bienenhotel

Das Projekt “NaKita” – mit vollem Namen “Nachbarschaftszentrum Kindertagesstätten” – ist im Oktober 2017 entstanden und dauert noch bis September dieses Jahres. Inzwischen haben sich feste Elterngruppen in den Kitas gefunden, die sich regelmäßig mit den Mitarbeitern des RUZ treffen, um die Projektideen umzusetzen – angefangen beim Bau von Hochbeeten über die Sanierung von Bienenhotels bis hin zu Frühstück ohne Verpackung.

Gewächshaus geplant

Die Falkenburger wollen nach Angaben von Katharina Witte beispielsweise auf ihrem Kitagelände im Frühjahr ein Gewächshaus aufbauen. Als Ergänzung soll es dauerhaft ein vegetarisches Frühstück im Kita-Alltag geben. Die Eltern haben darüber hinaus eine Kartoffelpflanzaktion ins Gespräch gebracht.

Naschgarten in Bergedorf

Die Eltern von Mädchen und Jungen der Kita Bergedorf möchten unter anderem ein Hochbeet und einen Naschgarten mit Beerenfrüchten anlegen. Dazu soll ein Früchte- beziehungsweise Obstkalender mit dem Titel “Wann ist bei uns was reif?” angefertigt werden. Als einmalige Aktion soll es außerdem ein Repair-Café geben, in dem sich Eltern in der Kita treffen, um Fahrräder und Spielzeug zu reparieren statt wegzuwerfen.

Tauschregal aufgebaut

In der Ganderkeseer Kita “Kleine Wolke” hat sich die Elternschaft unter anderem vorgenommen, die Wertschätzung für Lebensmittel zu stärken, indem eine Foodsharing-Kiste aufgestellt werden soll. Dort können dann Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten mitgebracht und auch von jedem entnommen werden. Darüber hinaus haben die Eltern ein Tauschregal eingerichtet – für Bücher, aber auch für Kleidung und Schuhe.

Bienenwiese in Rethorn geplant

In Rethorn wollen Eltern und Kinder in diesem Jahr beispielsweise eine Bienenwiese anlegen, um die Insektenwelt zu unterstützen. Außerdem soll eine Tauschbörse für Bücher Teil des Kita-Alltags werden. Ergänzt wird dieses Projekt durch eine halbjährliche Tauschbörse für Kleidung.

Gemüsegarten und Bauernhofbesuch

In der Hoykenkamper “Schatzinsel” haben sich die Eltern vorgenommen, den Kräuter- und Gemüsegarten zu sanieren und weiterhin zu pflegen. Außerdem geplant: Bauernhofbesuche und verpackungsfreies Frühstück als Beitrag, Müll zu reduzieren.

Spielzeugbörse und Fahrradtage

Die Eltern des Kindergartens St. Marien in Hude wollen ihre Projekte in Kürze vorstellen, weil sie erst vor Kurzem ins Projekt eingestiegen sind. Dagegen ist die Kita “Filibuster” in Brettorf schon lange aktiv dabei und plant im nächsten Jahr zum Beispiel Spielzeugbörse, Fahrradtage, Baumpflanzaktionen und Hoftage auf regionalen Bauernhöfen.