Ganderkesee. Nach 26 Anträgen im vergangenen Jahr besitzen 160 Ganderkeseer einen „Kleinen Waffenschein“. Fachleute bezweifeln, dass mehr Waffen einen Zuwachs an Sicherheit bringen.

160 Ganderkeseer sind im Besitz eines „Kleinen Waffenscheins“. Im vergangenen Jahr sind von der Gemeinde Ganderkesee 26 Anträge bewilligt worden. Die Tendenz geht laut Auskunft des Rathauses nach unten: Im Jahr 2017, nach heftigen, inzwischen abgeflauten Diskussionen über Sicherheit und Selbstverteidigung, waren in Ganderkesee 36 Kleine Waffenscheine ausgestellt worden. Die Deutschen waren verunsichert von der Vielzahl zunächst provisorisch untergebrachter Flüchtlinge, von Terrorangriffen und vom Gefühl wachsender Bedrohung durch Kriminalität bis zum Wohnungseinbruch.

Mindestalter 18 Jahre

Der Kleine Waffenschein kann von Personen mit dem Mindestalter 18 Jahre beantragt werden. Er berechtigt zum Führen von Schreckschuss-, Gas- und Signalwaffen, die das Siegel der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt tragen. Vor der Ausstellung wird die persönliche Eignung des Antragstellers geprüft. Stellungnahmen der Polizeidirektion werden eingeholt und Auszüge aus dem Staatsanwaltlichen Verfahrensregister und dem Bundeszentralregister werden eingesehen.

„Scheinbare Sicherheit“

Fachleute bezweifeln, dass mehr Waffen einen Zuwachs an Sicherheit bringen. Konflikte könnten eskalieren. Das Verjagen eines Einbrechers scheitere an der Vorschrift, dass die Waffe sicher und von der Munition getrennt aufbewahrt werden muss. „Es handelt sich um eine scheinbare Sicherheit“, sagt Dietmar Schilf, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen. Die größte Gefahr sei, dass Schreckschusswaffen äußerlich meist baugleich mit scharfen Schusswaffen sind: „Es ist kaum zu erkennen, ob die Waffe echt ist oder nicht.“ Das erschwere der Polizei die Arbeit enorm, so Schilff.

Kleinwaffen gefährlich

Auch Gas-, Schreckschuss- oder Signalwaffen könnten schwere Verletzungen hervorrufen, wenn sie aus nächster Nähe auf einen Menschen gerichtet werden. Die GdP empfiehlt, sich lieber mit Selbstverteidigungspraktiken vertraut zu machen und auf Waffen zu verzichten. An die Politik der Länder ist die Forderung der GdP gerichtet, das Aushändigen des Kleinen Waffenscheins mit dem Registrieren von Käufer und Waffe zu koppeln.

587 Waffenbesitzer in Ganderkesee

In Ganderkesee war laut Verwaltung im vergangenen Jahr auch die Nachfrage nach Waffenbesitzkarten rückläufig. Sie wurden im Jahr 2018 in 21 Fällen ausgehändigt, in sechs Fällen an Sportschützen, in 13 Fällen an Jäger und in zwei Fällen an Vereine. Insgesamt waren am Jahresende 2018 in Ganderkesee 587 Personen als Waffenbesitzer gespeichert. 2017 waren 27 Waffenbesitzkarten ausgestellt worden, in acht Fällen für Sportschützen, in 15 Fällen für Jäger und in vier Fällen für Vereine. Für alle Empfänger gelten laut Waffenrecht Sonderregelungen. So müssen Jäger keinen Waffen-, sondern einen Jagdschein vorlegen können. Die Gemeinde weist außerdem darauf hin, dass die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte nicht immer bedeutet, dass ein neuer Waffenträger hinzugekommen ist. Ein Sportschütze könne zum Beispiel jetzt auch mit einer Kurzwaffe schießen, für die eine andere Besitzkarte gilt als für eine Langwaffe. Und in einem langen Jägerleben könnten mehr als acht Flinten benötigt werden, deren Daten maximal auf einer Karte verzeichnet werden können.