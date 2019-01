Ganderkesee. Kindergartenkinder, die für den guten Zweck basteln, zeigt das Nostalgiefoto Ganderkesee von dk-online.de.

Die Kinder des evangelischen Jona-Kindergartens am Ganderkeseer Marderweg haben am Mittwoch, 7. Juli 1999, jede Menge Blumen und Karten in vielen verschiedenen Farben und Formen verkauft, die sie im Vorhinein selbst gebastelt haben. Die Kinder zeigen sehr viel Freude an der gemeindeweiten Aktion, die für die im Kosovo lebenden Menschen ins Leben gerufen wurde.

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann ab Freitag, 18. Januar 2019, 10 Uhr, unter (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben.

