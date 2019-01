Ganderkesee. Das Ganderkeseer Gästeführerteam hat zu seinem 20. Geburtstag ein umfangreiches Programm ausgearbeitet. Dabei gibt es bewährte und auch einige neue Angebote. Start ist Anfang Februar.

Die Landpartien haben sich bewährt, die Spaziergänge durch den Hasbruch auch und die Radtouren wie beispielsweise in die Überseestadt ebenfalls. Neu ist dagegen die Fahrt nach Winkelsett zum Essgarten, Frauenpower und die Gantertour. Mit diesen Beispielen hat Elisabeth Kühling, Sprecherin des Ganderkeseer Gästeführerteams, am Donnerstag im Rathaus das neue Programm für dieses Jahr vorgestellt. Der Tenor zum 20. Geburtstag des Teams: Es soll "Bewährtes und Neues" angeboten werden. Start ist Anfang Februar mit der ersten Radtour.

Mehr als 30 Angebote

Gegenüber dem Vorjahr haben die Gästeführer noch einmal eine Schippe draufgelegt und nach 26 Angeboten im vergangenen Jahr dieses Mal mehr als 30 Touren ausgearbeitet. So führt eine Landpartie wieder zum Geschichtsort "Freilichtbühne Stedingsehre" oder zu "Kiek in't Land" nach Bergedorf. Die Gäste können auf dem Drahtesel ab St. Katharinen in Schönemoor "Kraft tanken auf dem Pilgerweg" oder "Natur im Werderland" genießen. Sie erhalten bei einer Halbtagsradtour Antworten auf die Frage "Wieviel Management braucht Naturschutz?" und einen Einblick in die regionale Vermarktung in der Landwirtschaft.

Auch Touren mit Bus und Bahn

Es geht "sattelfest und schrittweise durch die Natur" – mal ins Blaue, mal ins Grüne und dann durch den Wald. Außerdem sind mit Bus oder Bahn "Besuche bei den Nachbarn" möglich. So soll zum Beispiel eine Tour zur Alexanderkirche und zum Brennereimuseum in Wildeshausen führen und eine andere zur Brennerei Hullmann in Oldenburg-Etzhorn. Darüber hinaus denkt das Team auch an den großen Orgelbauer Arp Schnitger, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 300. Mal jährt. Anders als bei den anderen Angeboten stehen bei der Besichtigung der Kirche St. Cyprian und Cornelius mit der Arp-Schnitger-Orgel allerdings noch keine Termine fest.

Zwei Männer neu dabei

Neu ist, dass sich das Team durch zwei Männer verstärkt hat: Mit an Bord ist inzwischen Peter Hedemann aus Bookholzberg, der sich unter anderem vorgenommen hat, das Thema "Stedingsehre" und den Ort Bookholzberg noch mehr miteinander zu verknüpfen. Außerdem möchte er sich technischen Themen wie bei der Radtour "Erneuerbare Energien aus Sonne, Wind und Biogas" widmen. Dieter Hanne aus Hoyerswege zieht es dagegen vor allem in die Natur – mal mit dem Rad, mal mit Wanderschuhen.

Erika Roselius in Rente

Nicht mehr mit dabei ist Erika Roselius. "Sie hatte aus Altersgründen mit über 80 Jahren das Recht, in Rente zu gehen", informierte Elisabeth Kühling.

Flyer und online

Die genaue Übersicht über die Gästeführungen 2019 gibt es in Form eines Flyers, der in einer Auflage von 5000 Exemplaren in den Bürgerbüros und in anderen öffentlichen Einrichtungen erhältlich ist. Darüber hinaus gibt es die Angebote auch online unter www.gemeindeganderkesee.de unter den Rubriken Tourismus und Gästeführungen. Darüber hinaus will das Team ein paar Tage vor den einzelnen Landpartien, Wanderungen, Rad-, Bahn- und Bustouren noch einmal genauer informieren.