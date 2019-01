Ganderkesee. Sollte der Online-Handel zur Stärkung des lokalen Einzelhandels an Sonntagen verboten werden? Mit dieser skurrilen Forderung ist jüngst ein Forscher an die Öffentlichkeit gegangen. Die Ganderkeseer Kaufleute sind skeptisch, was eine Beschränkung des Internet-Handels angeht.

Um den stationären Handel zu unterstützen, wurden in der Vergangenheit immer wieder Möglichkeiten zur Beschränkung des Internet-Handels diskutiert. Eine Forderung hat nun der Hannoveraner Zeitforscher Jürgen Rinderspacher geäußert. Ihm zufolge sollte über ein Verbot des Online-Handels an Sonntagen diskutiert werden, um den Einzelhandel - auch was den Drang zu mehr Sonntagsöffnungen angeht - zu entlasten. (Lesen Sie hier: Schwierige Lage für den Einzelhandel in Ganderkesee.)

Online-Handel: Hohe Retourequote bei Kleidung

Als „nicht umsetzbar“ bezeichnet allerdings Ganter-Markt-Sprecher Timo Vetter diese etwas skurril anmutende Idee. Die Forderung hat aber einen ernsten Hintergrund: Immer mehr Menschen bestellen Waren im Internet, anstatt bei lokalen Händlern einzukaufen. Neben einer Schwächung des stationären Handels hat dies auch eine Belastung für die Umwelt zufolge.

Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom hat ergeben, dass jeder achte Kauf im Internet wieder zurückgeschickt wird. Gerade bei Kleidung ist die Retourequote sehr hoch. Das liege laut Bitkom-Expertin Julia Miosga vor allem daran, dass Kunden ihre Kleidung im Internet immer gleich in mehreren Größen bestellen, um eine Auswahl zu haben.

Stationärer Handel punktet mit Anprobe und Beratung

Das Problem würde es nicht geben, wenn Kleidung direkt im Laden anprobiert werden würde. „Ich hätte keine Lust, die bestellten Sachen ständig wieder zurückzuschicken“, sagt Vetter, der einen deutlichen Vorteil beim stationären Einkauf hervorhebt: „Man kann die Kleidung direkt anprobieren und wird zudem auch noch gut beraten.“ Hier sieht auch Renate Drieling, von der „Jeans Scheune“ in Ganderkesee einen Pluspunkt des lokalen Handels: „Man kann nur mit guter Beratung dagegenhalten, ansonsten ist ein fairer Wettbewerb mit dem Online-Handel kaum möglich.“ Daran würde auch eine Beschränkung des Handels im Netz nichts ändern.

Neben der Umsetzbarkeit ist fraglich, ob ein Verbot des Online-Handels an Sonntagen wirklich zu einer Entlastung der lokalen Einzelhändler führen würde. Petra Eggers, die ihr Modegeschäft in Ganderkesee betreibt, glaubt nicht daran: „Die Entwicklung ist nicht mehr zu stoppen, das ist nur ein Wunschtraum“, sagt sie.

Eggers zufolge gibt es kaum Möglichkeiten, gegen das Geschäft im Netz zu bestehen: „Wir bieten bei uns Marken an, die im Internet nicht vertreten sind“, erklärt sie ihre Strategie, um sich von der Konkurrenz im Internet abzuheben. Zudem seien die vier verkaufsoffenen Sonntage im Jahr wichtig, wie auch Vetter vom Ganter Markt bestätigt: „Da kommen die Leute zum Einkaufen in die Stadt.“ (Lesen Sie hier: So kämpfen Ganderkeseer Geschäfte gegen Verpackungsmüll.)

Kaum Online-Shops in Ganderkesee - Buchhandlung Förster ist die Ausnahme

Eine Alternative wäre, auch als lokaler Händler selbst im Internet aktiv zu werden und einen eigenen Online-Shop anzubieten. Die Ganderkeseer Kaufleute machen das allerdings kaum, wie Vetter sagt. Als einer von wenigen betreibt Gustav Förster für seine Buchhandlung eine ständig aktuelle Webseite. „Ich sehe meinen Online-Shop als Schaufenster, in dem ich meine Produkte bewerben kann“, erklärt er: „Man sollte den Online-Handel nicht vernachlässigen, denn er ist meiner Meinung nach inzwischen integraler Bestandteil eines Ladenkonzepts.“

Er wünscht sich dabei auch mehr Initiative seiner Kollegen, um Ganderkesee insgesamt bekannter zu machen. Einem Verbot des Online-Handels an Sonntagen steht aber auch er skeptisch gegenüber: „Das würde internationale Bestimmungen erfordern und kann nicht national gelöst werden“, sagt er. Dafür seien die großen Online-Händler zu international aufgestellt. Daher sei klar, dass Gemeinden wie Ganderkesee auf Dauer nicht mithalten könnten.