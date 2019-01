Schönemoor. Fröhliche Gesichter im Jugendraum Horst in Schönemoor: Es gibt eine neue Couchgarnitur sowie einen neuen Beamer samt Leinwand.

„Künftig können wir hier auch in etwas größerem Rahmen Kinderkino anbieten. Das wird bei unseren jungen Besuchern sicher sehr gut ankommen.“ So hat Swantje Neubauer-Vaudlet, Leiterin des Jugendraums Horst an der Schönemoorer Landstraße 119, auf die jüngsten Anschaffungen für ihre Jugendeinrichtung reagiert: Denn im Jugendraum gibt es einen neuen Beamer samt Leinwand. Außerdem freut sich die Jugendraumleiterin über eine neue Couchgarnitur, bei der die Kinder und Jugendlichen die Farbe und Form mitbestimmt haben.

Zuerst Sportdokumentation

Beamer und Leinwand sollen auch schon bald zum Einsatz kommen: Denn am Donnerstag, 24. Januar, wird während der Nachmittagsöffnung von 15 bis 18 Uhr eine Sportdokumentation gezeigt.

Auch neues Logo

Fertig geworden ist mittlerweile auch das neue Logo des Jugendraums. „Das ist im vergangenen Jahr aus einem Projekt mit Studenten entstanden“, erklärt Gemeindejugendpflegerin Hille Krenz. „Aber auch beim Logo haben sich die Kinder und Jugendlichen mit Anregungen eingebracht.“ Das große Schild über dem Eingang mit den Maßen drei mal 1,30 Meter ist bereits angebracht. Darüber hinaus soll das Logo künftig auch für Flyer und Plakate verwendet werden.

Werktags ab 15 Uhr geöffnet

Der Jugendraum ist werktags ab 15 Uhr geöffnet. Anschließend sind unter anderem bis 18 beziehungsweise 19 Uhr verschiedene Aktionen vorgesehen:

• montags von 15 bis 19 Uhr Jungentreff und offener Bereich,

• dienstags von 15 bis 18 Uhr Kindertag,

Anzeige Anzeige

• mittwochs von 15 bis 19 Uhr offener Bereich,

• donnerstags von 15 bis 19 Uhr Handwerkstag und offener Bereich,

• freitags von 15 bis 18 Uhr Mädchentag und offener Bereich.

Infos gibt es unter Telefon (04221) 9718146 sowie per E-Mail an jz-horst@gemeindeganderkesee.de erreichbar. Aktuelles gibt es auch auf der Facebook-Seite unter www.facebook.com/JugendraumHorst.