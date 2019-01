Ganderkesee. Unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher sind am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Straße In der Helle in Ganderkesee eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf. Sie erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt flüchten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 14.50 und 18.15 Uhr. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04431) 9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.