Hude. Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag einen anderen Wagen beschädigt und ist vom Unfallort abgehauen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Dienstagvormittag in Hude einem anderen Wagen den linken Außenspiegel abgefahren. Der beschädigte Hyundai stand zwischen 9 und 11.15 Uhr an der Hohen Straße. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Der entstandene Sachschaden wurde auf zirka 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 9410 in Verbindung zu setzen.