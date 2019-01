Stenum. Gerold Sprung, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Ganderkesee, wird am Mittwoch, 16. Januar, 75 Jahre alt. Er blickt zurück und nach vorne.

Die einen erinnern sich vor allem an den Rathaus-Neubau in Ganderkesee, wenn sie an ihn denken, andere an den ersten Bürgermeister der Gemeinde in der Eingleisigkeit. Oder an seine Arbeit als Vorsitzender in der Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs, an Aktionen mit dem Rotary-Club, an seine unzähligen Fahrradtouren und vor allem an den Kopstand, den er auch heute immer mal wieder zeigt. Jetzt gibt es einen besonderen Grund zum Feiern. Denn am Mittwoch, 16. Januar, wird der Stenumer Gerold Sprung 75 Jahre alt.

Feier im engsten Kreis

Sein größter Wunsch zum Geburtstag: „Es klingt zwar abgedroschen. Ich wünsche mir aber Gesundheit für mich und meine Familie.“ Und mit ihr, mit Ehefrau, Tochter, Sohn und zwei Enkelinnen, will der Jubilar am Mittwoch feiern – und mit Freunden, nur im engsten Kreis, wie er sagt.

Zeit der Flüchtlinge sehr prägend

Schon als kleines Kind mit vier, fünf Jahren habe es Ereignisse gegeben, an die er sich immer noch genau erinnere, sagt der Jubilar im Rückblick auf die vergangenen 75 Jahre: „Das war schon sehr prägend, wie damals bei uns die Flüchtlinge, überwiegend aus Schlesien, bei uns aufgenommen wurden, welche Probleme es damals gab. Das habe ich schon deutlich mitbekommen.“ Besonders gerne denkt Sprung an seine Schul- und Lehrzeit zurück, an seine Hochzeit mit Ehefrau Brigitte, mit der er im nächsten Jahr goldene Hochzeit feiern will, und an den Handballsport in Hoykenkamp, wo damals noch Feldhandball gespielt wurde: „Da hatten wir eine tolle Mannschaft.“

Rathausneubau und Schuldenabbau

Beruflich erinnert sich Sprung, der 1977 ins Bauverwaltungsamt der Gemeinde Ganderkesee gekommen war, 1982 Stellvertreter von Gemeindedirektor Heinz Huhs und 1987 dessen Nachfolger wurde, neben dem Neubau des Rathauses vor allem an den Abbau der Schulden – und an alles, was mit Kindern und Schulen zu tun hatte, an Spielkreise, Kindergärten und an Begegnungen mit Bürgern, wenn es beispielsweise um Spielplätze ging.

Sprung: Zweigleisigkeit war richtiger

1999 wurde der damalige Gemeindedirektor Bürgermeister, nachdem sich das Land Niedersachsen für die Eingleisigkeit an der Spitze der Kommunen entschieden hatte. „Die Zweigleisigkeit mit Gemeindedirektor und Bürgermeister war richtiger“, sagt Sprung. Es habe mehr Raum zum Arbeiten für den Verwaltungschef gegeben. 2006, mit 62, war dann Schluss. Bürgermeisterin Alice Gerken übernahm. Sprungs kurzer Kommentar: „Alice Gerken und der Erste Gemeinderat leisten ganz hervorragende Arbeit.“ Punkt.

Kreisvorsitzender des DRK

Untätig war das Geburtstagskind aber nach der Amtszeit nicht: Schön sei die Zeit als Chef der Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs gewesen. Eine gute Zeit habe er auch als Kreisvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes gehabt – bis zum Abrechnungsskandal. „Das war nicht schön, keine Frage. Und vielleicht habe ich damals auch nicht genau genug hingeschaut?“, sagt Sprung.

Familie, Freunde und Sport im Mittelpunkt

Inzwischen gibt es keine Posten mehr – im Mittelpunkt stehen Familie, Freunde und Sport: die Volleyball-Hobbygruppe, Rückenschule, ein bisschen Waldlauf und viele Radtouren. „Und wenn man mich fragt, organisiere ich auch die eine oder andere Tour mit dem Fahrrad oder dem Bus“, informiert der 75-Jährige.

Kopfstand-Start im Jona-Kindergarten

Und wenn ihn Kinder nach einem Kopfstand fragen, zeigt er ihn heute ebenfalls noch. So wie damals, als er zum fünften Bestehen des Jona-Kindergartens als Gemeindedirektor fragte: „Soll ich eine Rede halten oder einen Kopfstand machen?“ Das war der Start zu vielen weiteren Kopfstand-Aktionen. Das habe damals viel Spaß gemacht – erst recht nach einem großen Lob eines kleinen Knirpses im Brasilien-Trikot.