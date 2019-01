Bookholzberg. Unbekannte haben ein Tempomessgerät an der Stedinger Straße mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben Unbekannte ein mobiles Tempomessgerät an der Stedinger Straße in Bookholzberg mit Farbe besprüht. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch, 9. Januar, auf Donnerstag, 10. Januar. Nach Polizeiangaben haben die Täter außerdem einen blaues Blinklicht auf dem Gerät abgestellt, vermutlich, um andere Verkehrsteilnehmer auf den Geschwindigkeitsmesser aufmerksam zu machen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 9410 in Verbindung zu setzen.