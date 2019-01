Ganderkesee. Naturschutz und Osterfeuer, das passt nicht zusammen – findet ein Bürgerverein im Ammerland und will künftig keine Osterfeuer mehr abbrennen. Wäre so ein Verbot auch eine Option für Ganderkesee?

Das Osterfeuer ist für die einen ein wichtiger Bestandteil des Brauchtums, für die anderen eine schlimme Umweltsünde. Ein Ortsbürgerverein aus Apen zum Beispiel hat jetzt laut Medienbericht beschlossen, zukünftig keine Osterfeuer mehr abzubrennen. Die Feuer seien nicht mit dem Naturschutz der Gemeinde vereinbar. Was sagen die Ganderkeseer dazu?

„Ich denke, die Brauchtumsfeuer sollten weiter Bestand haben. Das ist wichtig für die Region, das Umfeld und die Dorfgemeinschaft. Fast das ganze Dorf trifft sich. Das schweißt zusammen“, sagt Gastwirt Gerhard Menkens, der auch in diesem Jahr auf der Weide neben seiner Gaststätte am Ostersamstag ab 17.30 Uhr wieder ein Osterfeuer veranstaltet und dafür bis zum ersten Aprilwochenende noch Strauchschnitt annimmt. Dieser werde aber kurz vor dem Entzünden des Feuers noch einmal umgeschichtet, um Tiere möglichst nicht zu gefährden, versichert Menkens. Darüber hinaus achte man auch darauf, dass ausschließlich Holzschnitt ohne Müll verbrannt werde, so Menkens.

Tradition gegen Umwelt

Auch Holger Kreye, Vorsitzender des TSV Immer-Bürstel, ist unbedingt dafür, die Osterfeuer beizubehalten. „Das ist eine schöne Tradition und ich glaube nicht, dass wir Umweltprobleme in den Griff kriegen, wenn man solche Traditionen abschafft“, sagt Holger Kreye. Er sieht Handlungsbedarf in der Politik und viel größere Umweltsünden an ganz anderen Stellen: „Wenn man sich ansieht, was es für eine Feinstaubelastung beispielsweise durch Kreuzfahrtschiffe gibt oder wenn die Leute drei Mal im Jahr in den Urlaub fliegen. Dazu sagt aber keiner was.“

Das sieht Reinhard Siemer vom Heimat- und Ortsverein Elmeloh-Almsloh ähnlich: „Da wird wieder ein wahnsinniger Wirbel drum gemacht. Es gibt aber andere Wege, wie man die Umwelt schonen könnte. Wir fahren wie blöd durch die Gegend. Aber auf sein Auto oder seinen Urlaub will ja keiner verzichten. Und was zu Silvester passiert, da muss man gar nicht drüber reden.“ Für die Abschaffung der Osterfeuer sieht er keine Veranlassung. Die Belastung sei einerseits nicht so massiv, weil die Feuer überschaubar seien, zum anderen seien diese Veranstaltungen ein guter und wichtiger Treffpunkt für die Leute im Ort.

Enno Vosteen vom Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege sind die Osterfeuer ebenfalls wichtig und auch sein Verein plant, in diesem Jahr wieder eines zu organisieren. „Wir hoffen, dass wir unsere Osterfeuer auch in Zukunft weiter machen können. Wir benutzen nur Strauchwerk, das wir vor dem Abbrennen mehrfach umschichten. Ich halte das Osterfeuer für eine wichtige Tradition.“

„Das ist ein großes Feuer und ein"

Auch der Naturschutzbund (Nabu) beanstandet das Brauchtumsfeuer als solches nicht. „Wir wollen das nicht so kritisch betrachten. Es ist natürlich auf keinen Fall tragbar, wenn dabei Müll verbrannt wird oder der Strauchschnitt nicht vernünftig umgeschichtet wird“, sagt Hans Fingerhut vom Nabu Ganderkesee. Man müsse auch immer beide Seiten sehen. Für die Dörfer seien die Osterfeuer ein Mittel, die Gemeinschaft zu pflegen, so Fingerhut.

Deutlich kritischer bewertet Dr. Volker Schulz-Berendt, Biologe und Fraktionsvorsitzender der Grünen in Ganderkesee, die Lage: „Das ist kein Brauchtum mehr, das ist ein großes Feuer und ein Besäufnis.“ Langfristig, findet Schulz-Berendt, sei es gewollt, die Osterfeuer abzuschaffen. „Man kann doch alle möglichen Feste feiern, ohne gleich ein Feuer anzustecken“, sagt er. Die Rechtfertigung, andere Faktoren würden ja schlimmeren Schaden verursachen, versteht er nicht. „Das ist doch kein Argument. Nur, weil etwas anderes schlimmer ist, kann ich also das etwas weniger Schlimme machen?“