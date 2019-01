Die Polizei hat am Wochenende im Landkreis zwei Autofahrer erwischt, die unter Alkoholeinfluss gefahren waren. Einer hatte sogar einen Unfall verursacht. Symbolfoto: dpa

Grossenkneten/Wildeshausen. Alkohol ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten mit im Spiel gewesen. Eineinhalb Stunden später erwischte die Polizei einen weiteren Autofahrer, der betrunken am Steuer saß – dieses Mal in Wildeshausen.