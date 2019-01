120.000 Euro Schaden bei schwerem Unfall in Wildeshausen CC-Editor öffnen

Die Polizei ist am Sonntag zu einem Verkehrsunfall gerufen worden, bei dem ein Schaden in Höhe von 120.000 Euro entstanden war. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Wildeshausen. Eine leicht verletzte Person und ein Schaden in Höhe von 120.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag in Wildeshausen ereignet hat.