Steinkimmen. Camping bietet für manche schon im Sommer zu wenig Komfort. Andrea Rüdebusch kann das nicht nachvollziehen. Sie verbringt selbst den Winter am Falkensteinsee.

Der Himmel grau, die Luft kalt und dazu noch Regen und Wind. Dass sich an diesem tristen Januartag überhaupt jemand auf dem Campingplatz Falkensteinsee aufhält, ist schon eine Überraschung. Eine dieser Personen ist Andrea Rüdebusch aus Weyhe. Eingepackt in eine orange Regenjacke und gefütterte Stiefel stapft sie über das Gelände und holt unseren Reporter ab, es geht zu ihrer Parzelle.



Was beim Wintercampen anders ist

Wer die kleine Holzhütte betritt, die dort steht, versteht, wie man es trotz des Wetters auf dem Campingplatz aushalten kann: Es mangelt nämlich an fast nichts. Neben der Küchenzeile mit Herdplatte und Mini-Ofen befindet sich ein Sitzbereich. Durch eine schmale Tür geht es in den nächsten Raum, wo sich ein großes Bett und eine Sofaecke befindet, dazwischen ist sogar noch Platz für einen Schreibtisch. Und vor allem ist es überraschend warm. "Wegen der Gasöfen funktioniert es", erklärt die 52-jährige Rüdebusch. "Es muss schon warm sein."

Auf eine Sache muss Rüdebusch, die mit ihrem Ehemann Axel in der Hütte wohnt, im Winter jedoch verzichten. Weil die nicht frostfesten Leitungen abgestellt sind, gibt es kein fließendes Wasser. Der Gang zum Sanitärhaus, in dem sich auch Toiletten und Duschen befinden, stört Rüdebusch jedoch nicht. Vor allem nicht im Sommer: "Manchmal bin ich drei Stunden unterwegs." Denn wenn sie andere Camper trifft, wird erst einmal geschnackt.



Rüdebusch hat einige Gründe fürs Camping

Am Camping schätzt die 52-Jährige nicht nur die Gemeinschaft: "Camping ist eine Lebenseinstellung." Und zwar eine vom Minimalismus geprägte. "Mit wenig Sachen kann man viel nutzbar machen", erklärt Rüdebusch. Zum Beispiel sind die Gardinenstangen in ihrer Hütte alte Gasleitungen. So hat sich das Ehepaar gemütlich eingerichtet:

Entscheidend ist für sie auch die Ruhe am Falkensteinsee. "Nach der Arbeit kann ich hier komplett abschalten." Dazu gehört für sie auch, das Handy auszuschalten. "Und dann macht man auf einmal Sachen, die man sonst nicht macht." Kreativ werden, zum Beispiel.



Rüdebusch und ihr Mann fühlen sich deshalb in ihrer Hütte so wohl, dass sie sich an rund 300 Tage im Jahr dort aufhalten. Diese Art des Lebens ist für die 52-Jährige nichts ganz Neues. "Ich war schon immer ein Campingfreund." So hat sie auch schon einmal anderthalb Jahre in einem Wohnwagen gewohnt, liebevoll "Tuckelchen" genannt, mit dem sie bis nach Ungarn gereist ist:

Eine gemeinsame Wohnung in Weyhe haben die Rüdebuschs allerdings auch noch.



Nicht die einzigen im Winter auf dem Platz

Damit bilden die Rüdebuschs sogar unter den Dauercampern eine Ausnahme. Denn selbst diese seien im Winter oft nicht auf dem Platz, berichtet Rieke Meiners, die den Platz zusammen mit Rik Geiger betreibt. Insbesondere im Januar und Februar sei wenig los. Zur der Zeit campen ihr zufolge jedoch etwa Monteure auf dem Platz, oder Skandinavier, die einen Zwischenstop auf dem Weg nach Süden einlegen.

Das Wetter ist nach Meiners Ansicht aber nicht der einzige Grund für die geringe Auslastung:

"Viele Menschen kommen gar nicht auf die Idee zu gucken, welche Plätze offen haben." Rieke Meiners, Betreiberin des Campingplatzes Falkensteinsee

Denn die meisten Campingplätze seien im Winter geschlossen. Ziehe man die Dauercamper ab, sei der Falkensteinsee momentan nur zu höchstens acht Prozent ausgelastet, schätzt Meiners. Eine Ausnahme seien die Feiertage: "Weihnachten kommen Leute, um sich mit anderen hier zu treffen – oder um sich von anderen fernzuhalten", sagt sie lachend. Eine Familie habe sogar einen Tannenbaum in ihrem Vorzelt aufgestellt. Die meisten kommen ihr zufolge aus dem Umland. Und Silvester werde auch auf dem Platz gefeiert.

Was Meiners an den Wintercampern fasziniert: "Die Leute sitzen meist trotzdem im Vorzelt." Solange die Sonne scheine, spiele sich Camping nun einmal zu 90 Prozent draußen ab. "Sonst könnte man ja auch ein Hotel buchen."



Hotels sind auch nichts für Andrea Rüdebusch. Ihr nächster Traum ist es, einen Polizeibus umzubauen und ein paar Monate durch die Welt zu touren. Ihre Hütte am Falkensteinsee behält sie aber. "Wir bleiben hier für den Rest unseres Lebens", sagt sie, während der Januarregen das Fenster herunterläuft.