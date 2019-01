Einbruch in Einfamilienhaus in Ganderkesee MEC öffnen

Unbekannte Täter sind gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Ahornstraße in Ganderkesee eingedrungen. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Ganderkesee. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch, 9. Januar, 19 Uhr, auf Donnerstag, 10. Januar, gegen 08.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Ahornstraße in Ganderkesee eingedrungen.