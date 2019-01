Ganderkesee. Das Delmenhorster Kreisblatt bietet exklusiv Eintrittskarten für die Büttenabende und den Kinderfasching zum Ganderkeseer Fasching um den Ring an. Samstag wird verkauft.

Das dk verkauft die Karten morgen und an den folgenden Samstagen bis zum 9. Februar jeweils von 10 bis 13 Uhr in den Räumlichkeiten von „Ganter Reisen“, Markt 2, in Ganderkesee. Tickets für die Büttenabende der Kategorie A kosten 26 Euro und Karten der Kategorie B kosten 20 Euro.

Der Eintritt beim Kinderfasching beträgt für Kinder 1 Euro, Erwachsene zahlen 6 Euro. Es ist nur Barzahlung möglich.

Schicke Garderobe oder Verkleidung erwünscht

Die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) teilt mit, dass die Karten für den vierten Büttenabend bereits ausverkauft sind. Für die Büttenabende am 15., 16. und 22. Februar sind noch Tickets erhältlich. Nach Programmende kostet das Partyticket an der Abendkasse 5 Euro. Schicke Garderobe oder Verkleidung ist erwünscht. Stark alkoholisierten Personen wird der Zutritt zur Party verweigert. Die Entscheidung über den Einlass liegt bei den Sicherheitskräften und der GGV.