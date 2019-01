Ganderkesee. Eine Gruppe von Kindergartenkindern und Erziehrinnen vor einem Feuerwehrauto in Ganderkesee zeigt das dk-Nostalgiebild.

Die Kinder des Jona-Kindergartens statteten der Feuerwehrwehrtechnischen Zentrale und der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag, 30. Januar 1998, einen Besuch ab. Zuvor hatten einige der Kinder den Brand einer Scheune am Riedenweg beobachtet und lernen jetzt zusammen mit Erziehern und Feuerwehrmännern, was bei einem Einsatz passiert.

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann ab heute, Freitag, 11. Januar, ab 10 Uhr unter (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.