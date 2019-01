Ganderkesee. Kinder aus dem Kindergarten, die sich ihr neues, gespendetes Spielzeug ansehen, zeigt das dk-Nostalgiebild.

Die Vorfreude der kleinen Racker ist auf den meisten Gesichtern deutlich wiederzuerkennen. Im Seminarhaus der VHS durften sich die Jungen und Mädchen des Ganderkeseer Kindergartens am Dienstag, 18. Februar 1986, auf eine ganze Menge Spielspaß freuen. Spielzeug vom Brettspiel bis hin zum Playmobil wurden von einem lokalen Spielwarengeschäft gespendet, nachdem zuvor durch einen Brand in den Kindergartenbaracken eine Vielzahl des Spielzeugs der Kinder vernichtet worden war. Somit ist der Bestand des Kindergartens nach einem Unglück gerettet und der Spaß am Spielen kann weiterhin erhalten bleiben. Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann ab Donnerstag, 10. Januar, ab 10 Uhr unter (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es unter www.dk-online.de/husunheimat zu sehen.