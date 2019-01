Ganderkesee-Schlutter. Ein 19-Jähriger ist am Dienstag, 08. Januar 2019, um 16.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Schlutter leicht verletzt worden.

Der junge Mann aus Ganderkesee befuhr laut Polizeibericht mit seinem Fahrrad die Delmestraße in Richtung Delmenhorst. Durch eine Windböe wurde er nach links gedrückt und kollidierte dort mit dem VW eines 51-jährigen Delmenhorsters, der den Radfahrer zu diesem Zeitpunkt überholte. Nach der leichten Berührung stürzte der junge Mann in den Grünstreifen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen an den Händen und Beinen. Lediglich am Fahrrad entstand minimaler Sachschaden.