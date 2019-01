Schönemoor. Die beiden Musiker Markus Häger (Keyboard, Gesang und Texte) und Thomas Schlegel (Gitarre & Gesang) laden für Sonntag, 10. Februar, zum Winterkonzert in die Schönemoorer Kirche St Katharinen ein.

Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Sphärenklänge, Klavier- und Gitarrenmusik gepaart mit dem Gesang beider, sollen Besinnlichkeit, Heiterkeit und Romantik verbreiten. Es sind Lieder aus der eigenen Feder der beiden zu hören, die bestimmte Situationen und alltägliche Erfahrungen beschreiben.

Stücke von deutschsprachigen Liedermachern

Aber auch Stücke von deutschsprachigen Liedermachern darunter , wie Gregor Meyle, Reinhard Mey oder Herman van Veen und Marcel Brell erklingen.

Der Eintritt ist frei, doch es wird um eine Spende gebeten. Weitere Termine sind am Sonntag, 17. Februar, in Delmenhorst in der St.-Laurentius-Kirche zu Hasbergen sowie am Sonntag, 24. Dezember, in der Hundsmühler Matthäus Kirche. Beginn ist auch hier jeweils um 17 Uhr.