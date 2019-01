Ganderkesee/Falkenburg. Welchen Trends Ganderkeseer Eltern 2018 bei der Benennung ihrer Neugeborenen gefolgt sind, enthüllt die Ganderkeseer Standesamtsstatistik.

Welche Namen haben Ganderkeseer Babys im letzten Jahr von ihren Eltern am häufigsten bekommen? Das geht aus der Statistik des Standesamts für das abgelaufene Jahr ebenso hervor wie die Geburtenzahl und die Anzahl der Todesfälle.

Der Babyboom hält an

Die gute Nachricht: Der „Babyboom“ hält an, erreichte insgesamt jedoch nicht das sehr hohe Niveau des Vorjahres. Der noch immer negative Saldo bei den Geburten und Sterbefällen wird indes durch Zuzüge mehr als ausgeglichen, erläutert Gemeindesprecher Hauke Gruhn.

Bei der Namenswahl liegt Ganderkesee voll im Trend: Wie auch bundesweit wurden 2018 am häufigsten die Vornamen Emma (sechsmal) und Ben (fünf Nennungen) vergeben. Bei den Mädchen folgten Ella und „Vorjahressiegerin“ Mia mit jeweils vier vor Lea und Leni mit jeweils drei Nennungen.

„Gar nicht mehr vergeben wurde der Name Lina, der 2017 noch der zweitbeliebteste Mädchenname war“, sagt Gruhn.

Vier Fietes und drei Emils dabei

Bei den Jungen folgen auf Ben gleich drei Zweitplatzierte mit jeweils vier Nennungen: Fiete, Jakob und Paul. Je drei zusätzliche Emils, Finns und Tims weist die Statistik zudem aus. Die Namen Henry, Louis und Max – im Vorjahr bei den Jungen noch ganz vorne – wurden nicht vergeben. Von den Geburtenzahlen der 1960er-Jahre ist die Gemeinde noch ein großes Stück entfernt, dennoch hält die positive Entwicklung grundsätzlich an. 242 Geburten wurden bislang für das Jahr 2018 gemeldet – weniger als im Vorjahr (278), aber deutlich mehr als etwa 2011 (195) und 2012 (215). „In den Jahren 2014 bis 2016 gab es auch jeweils rund 250 Geburten“, berichtet Gruhn. Das scheint sich zurzeit in diesem Bereich einzupendeln. Bis etwa zum Jahr 2000 seien allerdings oft noch mehr als 300 Geburten verzeichnet worden.

431 Sterbefälle in der Gemeinde

Die Gemeinde ermittelte für das vergangene Jahr zudem 431 Sterbefälle. Dies ist ein höherer Wert als in den Vorjahren (2017: 403; 2016: 350; 2015: 328, 2014: 361, 2013: 372). Diese Zahlen lassen sich zum Teil durch die demografische Entwicklung erklären, so Gruhn. Eine Rolle spiele aber auch die Tatsache, dass Todesfälle im Hospiz in Falkenburg in der Gemeinde Ganderkesee beurkundet werden, auch wenn einige Verstorbene von auswärts stammen.