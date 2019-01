Schönemoor. Steht das „Tier-Paradies“ in Schönemoor vor dem Aus? Eine Ebay-Anzeige hat für reichlich Spekulationen gesorgt. Inhaberin Ute Mahlstedt will die Dinge richtigstellen.

„Wir sind am Wochenende mit Anrufen bombardiert worden, und es standen plötzlich scharenweise Leute vor der Tür, auch Konkurrenzbetriebe. Furchtbar war das“, sagt Ute Mahlstedt, Inhaberin der Tierpension und Hundeschule „Tier-Paradies“ in Schönemoor. Grund für den Ansturm auf den Betrieb war eine auf Ebay geschaltete Anzeige, in der ein Nachfolger für Tierpension und Hundeschule gesucht wurde.

„Das war da falsch dargestellt. Mir ist es sehr wichtig, die Dinge richtigzustellen“, sagt Mahlstedt.

„Wir schließen nicht. Wir werden auch in den kommenden Jahren dafür sorgen, dass alles hier erhalten bleibt und wir stehen selbstverständlich auch weiter wie gewohnt zur Verfügung“, erklärt Mahlstedt.

Ergänzende Nutzung des Geländes

Einen Nachfolger soll es aber geben. „Wir haben noch Potenzial für eine ergänzende Nutzung des Geländes und suchen in den nächsten Jahren einen würdigen Nachfolger. Selbst, wenn das noch zehn oder 15 Jahre dauert, muss man sich langfristig darum kümmern, um rechtzeitig den Passenden zu finden“, erklärt Mahlstedt. Auch bei geeignetem Kandidaten würde eine Übergabe mindestens ein bis zwei Jahre dauern, so Mahlstedt. „Wir müssen an die Zukunft denken und wollen uns etwas mehr schonen aber wir wollen unser Lebenswerk nur an einen würdigen Nachfolger übergeben – auch wenn das noch viele Jahre in Anspruch nimmt“, betont Mahlstedt, die bereits seit 26 Jahren das „Tier-Paradies“ auf dem mehr als 100000 Quadratmeter großen Gelände betreibt.

Warum sie die Suche gestartet hat? „Das schwebt schon länger im Raum. Aber man schiebt das immer auf. Jetzt merkt man doch schon etwas das Alter und, dass man doch nicht mehr wie für Drei arbeiten kann. Ich habe kaum Schlaf bekommen in den vergangenen Jahren“, sagt die 56-Jährige.

„Man braucht da schon einen gewissen Idealismus“

Sie und ihr Team würden seit vielen Jahren gut zusammenarbeiten, seien aber stets ausgelastet.

Auch deswegen sei es wichtig, sich bei der Nachfolger-Suche Zeit zu lassen.

„Man braucht da schon einen gewissen Idealismus. Das war auch alles nicht so leicht, das ganze hier aus dem Boden zu stampfen und dann auch über so lange Zeit zu halten“, sagt Mahlstedt.

Mittlerweile habe sie rund 7000 Kunden. Diese würden auch weitere Entfernungen in Kauf nehmen und ihr die Treue halten.

Ihr sei es wichtig, gerade diesen Kunden zu versichern, das der Betrieb fortbestehen werde. Beliebt sei das „Tier-Paradies“ auch wegen der Beschaffenheit der weitläufigen Umgebung. „Das finden die Leute toll. Etwas Vergleichbares gibt es in der Größenordnung auch kaum“, sagt Mahlstedt. Die optimale Lösung sieht Ute Mahlstedt aktuell darin, nur einen Teil des Geländes abzugeben.

„Unser Wunsch ist es, weiter eine erstklassige Hundepension zu führen und jemanden zu finden, der sich um die Hundeschule und die Events kümmert“, sagt sie. Vorstellen könne sie sich auch, dass das „Tier-Paradies“ um verschiedene Bereiche erweitert wird. „Wie zum Beispiel mit einem Tierarzt oder Hundefrisör. Auf dem Gelände ist vieles möglich“, findet Mahlstedt.