Wildeshausen. Wegen der Erweiterung des A1-Parkplatzes Engelmannsbäke zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Autobahndreieck Ahlhorn wird auf dem betroffenen Abschnitt ab Montag, 14. Januar, in Fahrtrichtung Osnabrück eine Geschwindigkeitsreduzierung eingeführt.

Das kündigt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg an. Der Verkehr soll zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Bauarbeiten werden bis zum November andauern, heißt es in der Mitteilung der Behörde.