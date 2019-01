Ganderkesee-Heide. Ein Auto ist am Montag, 7. Januar 2019, auf dem Parkplatz einer Apotheke in Ganderkesee-Heide beschädigt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Unfallflucht.

Der 79-jährige Eigentümer eines roten Toyota Yaris hatte seinen Wagen um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Schönemoorer Landstraße in Heide abgestellt. Als er gegen 12 Uhr zu seinem Toyota zurückkehrte, bemerkte er erhebliche Schäden an der linken Fahrzeugseite. Auf einer Länge von fast zwei Metern waren Kratzer zu sehen. Die Schäden wurden auf etwa 3000 Euro geschätzt, meldet die Polizei.

Vermutlich hatte der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs die Schäden beim Ein- oder Ausparken verursacht. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Parkplatz. Wer einen möglichen Zusammenstoß beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer (04431)941-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.