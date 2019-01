Einbruch in Getränkemarkt in Hoykenkamp MEC öffnen

Unbekannte Täter sind am Montagabend in Hoykenkamp in einen Getränkemarkt eingebrochen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Hoykenkamp. Unbekannte Täter sind am Montag, 7. Januar 2019, gegen 21.40 Uhr in Hoykenkamp in einen Getränkemarkt eingebrochen.