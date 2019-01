Wildeshausen/ Oldenburg. Er soll einen Pfleger gewürgt und geschlagen haben: Vor dem Oldenburger Landgericht hat ein Prozess gegen einen stark eingeschränkten, geistig behinderten Mann begonnen.

Der 40-Jährige, wohnhaft in der geschlossenen Abteilung eines Heimes in Wildeshausen, soll in mehreren Fällen Mitarbeiter des Pflegeheimes angegriffen und verletzt haben.

Einweisung in geschlossene Anstalt droht

Das Gericht muss klären: Darf der Mann im Heim bleiben oder wird er in die „Geschlossene“ der Karl-Jaspers-Klinik in Wehnen verlegt?

Voraussetzung für die Unterbringung ist die –von keiner Seite bestrittene – Steuerungs- und Schuldunfähigkeit des unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagten Mannes.

Vorgeworfen werden ihm vier Straftaten: Unter anderem soll er eine Pflegerin in den Schwitzkasten genommen haben – so stark, dass ihr die Luft wegblieb, sie um ihr Leben fürchtete. In anderen Fällen schlug er Pflegepersonal, trat um sich und verwüstete Teile der Einrichtung.

Starke Beruhigungsmittel nicht genommen

Bei den Vorfällen ging es meist um seine Medikamente, offenbar starke Beruhigungsmittel. Mal wollte er sie nicht nehmen, mal war er besonders aggressiv, weil er sie nicht genommen hatte. In allen Fällen verbrachte die Polizei den Mann danach nach Wehnen, wo er bis zu vier Wochen blieb. Eine dauerhafte Unterbringung im Maßregelvollzug, wie sie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage fordert, aber muss das Gericht bestimmen.

Angeklagter ist seit Kurzem auffällig

Der Beschuldigte, seit zehn Jahren wohnhaft im Heim und erst seit Kurzem auffällig, will weiter in Wildeshausen leben, in einem für ihn „sicheren und geordneten Umfeld“, wie sein Verteidiger zum Auftakt des auf drei Verhandlungstage angesetzten Prozesses erklärte. Die Wildeshauser Einrichtung sei geeignet, Menschen wie seinen Mandanten zu betreuen.

Wichtig für die Entscheidung des Gerichts: Ist die Sicherheit der Angestellten gewährleistet, wenn der Mann das nächste Mal aggressiv wird. Der Anwalt bejaht das, zählte Maßnahmen auf, die dafür sorgen sollen. Einige gibt es bereits, wie den Gerichtsbeschluss, dass der Angeklagte in Ausnahmefällen im Zimmer eingesperrt werden könne. Der gesetzliche Betreuer des 40-Jährigen regte zudem einen Beschluss an, der dem Personal die Fixierung erlauben würde. Auch eine verstärkte Medikation bei Bedarf könnte zu diesen Maßnahmen zählen.