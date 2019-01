Trafo brennt in Schierbrok MEC öffnen

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am frühen Dienstagmorgen ein Trafo in Schierbrok in Brand geraten. Symbolfoto: Thorsten Konkel

Schierbrok. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am frühen Dienstagmorgen ein Trafo in Schierbrok in Brand geraten.