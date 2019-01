Ganderkesee. Die Atlas GmbH wird 100 Jahre alt. Firmengründer Hinrich Weyhausen produzierte zunächst Pflüge, um den Landwirten die Arbeit zu erleichtern. Warum die Firma für die Zukunft gut gerüstet ist.

Das Zugpferd trägt den unprätentiösen Namen 140W und ist das, was Marketing-Mitarbeiter Oliver Hoyer als den „klassischen Mobilbagger für alle Lebenslagen“ bezeichnet. Sprich, die Lösung fast sämtlicher Probleme auf so gut wie jeder Baustelle. Bis fünfeinhalb Meter tief kann seine Schaufel graben, 80 Kilowatt leistet sein Motor. Ein eher kleiner Bagger, aber der 140 W ist der Kassenschlager beim Atlaswerk in Ganderkesee.

Pro Jahr 800 Bagger aus Ganderkesee

800 Bagger haben die Mitarbeiter im vergangenen Jahr an der Atlasstraße produziert, neben verschiedenen bereiften Baggern auch Raupenbagger und so genannte Zweiwegebagger, die sowohl auf Straßen als auch auf Schienen fahren können. Letztere sind ebenfalls eine Ganderkeseer Spezialität: „Davon gibt es nicht viele Hersteller in Deutschland, wir gehören auf jeden Fall zu den Marktführern“, so Oliver Hoyer.

Bagger und Krane in alle Welt exportiert

Als Hinrich Weyhausen das Unternehmen vor 100 Jahren gründete, konnte er nicht ahnen, dass es einmal Bagger und Krane in alle Welt exportieren würde – nach Russland, Frankreich, Israel. In Saudi-Arabien ist Atlas mit rund 80 Prozent Marktanteil die Nummer 1 bei den Baustoffkranen.

„Angefangen hat alles mit Pflügen, Sämaschinen und Flachsbrechern“, so Britta Frey, Geschäftsführerin bei Atlas Parts, außerdem zuständig für das Marketing und seit 25 Jahren im Unternehmen. Im Jahr 1919 gab es für die Landwirte der Umgebung kaum Hilfsmittel für die Arbeit auf dem Feld.

Das wollte Hinrich Weyhausen ändern. In seiner Schmiede in Delmenhorst entwarf und fertigte er Maschinen, die die Landwirte ihm geradezu aus der Hand rissen. Erst nach dem Krieg begann das Unternehmen, Krane in Delmenhorst zu bauen, der erste voll hydraulische Bagger entstand 1951.

1960 eröffnet das Werk in Ganderkesee

Im Jahr 1960 eröffnete das Werk in Ganderkesee. Bis heute produzieren die 80 Mitarbeitern in Delmenhorst Krane, in Ganderkesee kümmern sich 230 Leute um die Baggerproduktion. Außerdem gibt es ein Atlas-Werk für Stahlbau und Zylinderfertigung in Vechta, in dem 110 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Zu den goldenen Atlas-Zeiten in den 90er-Jahren arbeiteten 2000 Mitarbeiter für den Maschinenhersteller. Aber dann geriet das Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage, der US-Konzern Terex übernahm. „Damals war es eine sehr große Umstellung, von einem familiengeführten Unternehmen zum Teil eines US-Konzerns zu werden“, erinnert sich Britta Frey, „plötzlich folgte ein Meeting auf das andere, der Unternehmenscharakter änderte sich komplett.“ Im Jahr 2010 übernahm dann der US-Amerikaner Fil Filipov den Betrieb – gegen großen Widerstand der Belegschaft. Letztendlich ist die Sanierung des Traditionsunternehmens erfolgreich gewesen, wenn auch mit Streiks, Streit und hohen Arbeitsplatzverlusten.

Auch absolute Nischenprodukte im Angebot

„Uns zeichnet aus, dass wir auch absolute Nischenprodukte anbieten“, erklärt Britta Frey, „die Anforderungen werden immer spezieller, wir liefern den Kunden genau das, was sie brauchen.“ Das Werk in Ganderkesee baut auch nur eine Handvoll eines speziell ausgerüsteten Baggers, wenn es der Kunde wünscht – und natürlich, wenn es wirtschaftlich ist. Geschäftsführer

Brahim Stitou sieht Atlas für die Zukunft gerüstet: „Wir entwickeln uns permanent weiter“, so der 39-Jährige, „Wenn wir erkennen, dass ein Produkt profitabel ist, bieten wir es an.“

Neue Technik im April

Stitou hat Minibagger, Radlader und Tunnelbagger als vielversprechende Produkte ausgemacht, die Atlas` Zukunft sichern sollen. Auf einer großen Baumaschinen-Messe im April in München wird das Unternehmen neue Maschinen vorstellen – und außerdem den runden Geburtstag feiern. „Es wird eine große Standparty geben“ kündigt Britta Frey an, „außerdem planen wir im Mai eine Festwoche mit Händler- und Lieferantentagen.“ Am Sonntag, 19. Mai, dürfen dann die Familien der Mitarbeiter das Werksgelände beim Tag der offenen Tür erkunden.