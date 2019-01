Falkenburg. Der Camping & Ferienpark Falkensteinsee zählt zu den 50 beliebtesten Campingplätzen Europas. Campingplatz-Besucher konnten online abstimmen – unter mehr als 22.000 Campinganlagen.

Laut Online-Campingportal www.camping.info gehört der Falkensteinsee in Falkenburg zu den beliebtesten 50 Campinganlagen in Europa. Campingplatz-Besucher konnten online mehr als 22000 Anlangen in Europa bewerten. Der Camping & Ferienpark Falkensteinsee landete dabei auf Platz 47.

„Natürlich finden wir das super klasse. Wir freuen uns, wenn wir auf der Liste etwas weiter aufrücken. In den vergangenen Jahren waren wir unter den Top 100“, sagt Rieke Meiners vom Camping & Ferienpark Falkensteinsee. Bewertungen wie diese würden auch dazu beitragen, dass noch mehr Leute den Weg nach Ganderkesee finden, „auch wenn Ganderkesee jetzt nicht der Nabel der Welt ist“, lacht Meiners und ergänzt: „Man hat hier schon eine tolle kleine eigene Welt, wo man etwas abschalten kann. Es ist schön, wenn sich das rumspricht.“

„Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit“

Grundlage für die Auswertung sei die Zufriedenheit der Campingurlauber. Für die aktuellen Publikumspreis, den „Camping.info-Award“, gaben 92128165 Campingurlauber 165336 Bewertungen ab, teilt das Online-Portal mit. „Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit. Somit haben auch kleine Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt zu werden“, sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Informations- und Buchungsportals.

Den ersten Platz auf der Liste machte der Grubhof in Österreich. Der beliebteste Campingplatz Niedersachsens, der Campingpark Südheide in Winsen/Aller, landete auf Platz 8.