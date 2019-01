Mit gefälschtem Führerschein in Wildeshausen unterwegs MEC öffnen

Die Polizei hat am Montag in Wildeshausen einen jungen Autofahrer erwischt, der anscheinend mit gefälschten Papieren und ohne Versicherungsschutz fürs Auto unterwegs war. Symbolfoto: Michael Gründel

Wildeshausen. Polizeibeamte haben am Montag in der Nacht in Wildeshausen einen jungen Autofahrer erwischt, der nach ersten Erkenntnissen mit gefälschtem Führerschein unterwegs gewesen ist.