Ganderkesee. „KNUTschen“ bei jedem Wetter: Woran liegt der Reiz, auch im strömenden Regen durch den Ort alte Christbäume zu schleifen? Das haben Schnäppchenjäger in Ganderkesee erfahren.

Regen prasselte unaufhörlich, Tannenbäume flogen Meter weit, und dazwischen klingelten die Kassen. Trotz schlechten Wetters ist der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres 2019 in Ganderkesee aus Kaufmannssicht ein voller Erfolg gewesen.

Schredderfest der Werbegemeinschaft

Beim „KNUTschen“, dem Schredderfest der Werbegemeinschaft Ganter-Markt, hielten sich Unterhaltung und Schnäppchenangebote wieder die Waage und zogen den Tag über nach Angaben des Ganter-Markt-Chefs Timo Vetter gut 1000 Besucher in den Ortskern. „Wir sind angesichts des Dauerregens super zufrieden, es zeigt sich, dass Eventverkäufe besonders gut angenommen werden“, betonte er. Geschreddert wurden auf dem Marktplatz 500 Christbäume, pro Stück erhielten Schnäppchenjäger einen „KNUTschein“ zum Einlösen in den Geschäften.

Tradition des „Entweihnachtens“ fortgesetzt

Wer nicht im Regen der skurrilen Tradition des „Entweihnachtens“ nach skandinavischem Vorbild mit Tannenbaumwerfen zuschauen wollte, den zog es in die Läden. Deren Inhaber lockten mit satten Rabatten, das klappte bestens: So traten sich die vielen Kaufwilligen im Schuhhaus Denker zeitweise buchstäblich auf die Füße. Und auch der Laden für Wohnaccessoires „Platzhirsch“ verteidigte seinen Platz in der Kundengunst. Gut besucht war noch vor der offiziellen Eröffnung am Samstag, 12. Januar, das neue Modegeschäft „Stilsicher“ von Sonja Bachmann an der Wittekindstraße.

Dauergewinner des Tannenweitwurfs siegt erneut

Am Dauergewinner des Tannenbaumweitwurfs Tim Intemann kommt auch 2019 niemand vorbei. Seinen Geldgewinn verdoppelte und spendete er – je 100 Euro für die Männergarde und den Förderverein der Grundschule Lange Straße.