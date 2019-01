Stenum. Zum bereits elften Mal hat das Bremer Kaffeehaus-Orchester bei Backenköhler in Stenum zum Neujahrskonzert aufgespielt. Rund 300 Zuschauer genossen ein abwechslungsreiches Programm.

Da, wo die Wiener Philharmoniker in ihrem weltberühmten Neujahrskonzert aufhören, fängt das Bremer Kaffeehaus-Orchester erst an: Mit dem Walzer „An der schönen blauen Donau“, in Wien Teil der Zugabe, eröffnete das Ensemble am Samstagnachmittag sein inzwischen auch schon traditionelles Neujahrskonzert im Hotel Backenköhler in Stenum.

Kaffeehaus-Orchester zeigt sich experimentierfreudig

„Champagnerlaune!“ versprach das Motto des Konzerts. Und tatsächlich lieferte das Quintett, in dem diesmal einer der sonst ausschließlich befrackten Musiker durch eine Pianistin vertreten wurde, ein spritzig perlendes Programm ab, inklusive der launigen Moderationen von Klaus Fischer. Eine kräftige Portion Johann Strauss Vater („Radetzky-Marsch“) und Sohn („Kaiser-Walzer“) ist bei einem Neujahrskonzert natürlich zu erwarten, ansonsten zeigte sich das Bremer Kaffeehaus-Orchester ausgesprochen vielseitig und experimentierfreudig.

Swing, Tango und die Beatles

Dafür stand neben einer swingenden Nummer von Duke Ellington, einem Ausflug in die Halbwelt des Tangos („Por una cabeza“ von Carlos Gardel) und heißblütigem neapolitanischem Liedgut („Torna a Surriento“) vor allem der LSD-geschwängerte Beatles-Song „Come Together“ – er verlor in der Interpretation durch das Kaffeehaus-Orchester nichts von seinem Reiz.

Wunschkonzert im zweiten Teil

Den Verlauf des zweiten Teils konnten wie immer die Zuschauer per Stimmzettel selbst bestimmen. Dabei erwies sich der Publikumsgeschmack als sehr konstant: Wie schon in den Vorjahren wünschten sich die Besucher an erster Stelle die „Petersburger Schlittenfahrt“, gefolgt vom „Kaiser-Walzer“ und den „Capri-Fischern“.