Landkreis Oldenburg/ Delmenhorst. Nach Medienberichten, dass Politiker unter anderem im Bundestag und in Landesparlamenten möglicherweise Opfer eines größeren Hackerangriffs geworden sind, hat unsere Zeitung am Freitag die örtlichen Vertreter in den Parlamenten befragt.

Der Ganderkesee FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr (Ganderkesee) rief am Freitag trotz ersten Medienberichten über die Enthüllung umfassender privater Daten der Politiker zur Gelassenheit auf: „Ich bin informiert worden, dass auch ich betroffen bin. In welchem Umfang ist mir aber noch nicht bekannt“, sagte Dürr und warnte zugleich vor einer „Hysterie“. Er betonte, voll auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden zu vertrauen. Ob die Großenkneter Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen (CDU) Opfer des Hackerangriffs geworden ist, sei nicht bekannt, teilte ihr Büro in Berlin auf Nachfrage mit.

Die Delmenhorster SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag sagt, sie sei nur am Rande betroffen. „Es ist auch noch zu früh, zu sagen, wo die Sicherheitslücke ist und wer hinter der Aktion steht“, sagt sie. Es gebe am Ende immer eine Spur, die man zurückverfolgen könne. „Die Sache ist hochgradig ärgerlich, mir ist der Sinn auch schleierhaft“, sagt die Sozialdemokratin. Die Sicherheit von Daten sei aber eine sensible Angelegenheit, nicht nur in der Politik.

SPD-Landtagsfraktion besonders betroffen

Der Hatter Landtagsabgeordnete Axel Brammer (SPD) wusste noch nicht, ob er persönlich betroffen ist. „Sicher ist jedoch, dass die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag am stärksten von dem Datenabgriff getroffen wurde“, berichtete er unsere Zeitung auf Nachfrage. Nach einer Brammer vorliegenden Mitteilung der SPD-Fraktion im Landtag sollen einzelne private Telefonnummern, Anschriften und Mobilfunkanschlüsse von SPD-Abgeordneten durch Hacker ins Netz gelangt sein.

Staatskanzlei, Innenministerium und Polizei seien unterrichtet worden. „Sollten es etwa gravierende Daten sein, die da veröffentlicht wurden, werde ich Anzeige erstatten, denn als Vorsitzender des Petitionsausschusses habe ich es mit vertraulichen Informationen zu tun“, zeigt Brammer sich entschlossen.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Deniz Kurku aus Delmenhorst geht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen davon aus, persönlich nicht von dem Hackernangriff betroffen zu sein. „Das ganze Ausmaß wird man aber sicherlich erst in ein paar Tagen ausmachen können“, sagt er. Er hofft darauf, dass die Hacker möglichst schnell ermittelt und verurteilt werden können. „Alle demokratischen Kräfte müssen sich gemeinsam gegen Cyberkriminalität engagieren“, betont Kurku.