Immer. Der Traditionsgasthof Witte in Immer ist in neuer Hand: Laura und Adrian Block haben die Immobilie gekauft, um dort zu wohnen und um drei Räume sowie den großen Saal für Veranstaltungen aller Art zu vermieten. Der Name „Gasthof Witte“ bleibt vorerst – aber ohne Gastronomie.

In den ehemaligen Traditionsgasthof Witte in Immer ist wieder Leben eingekehrt. Laura und Adrian Block haben das Gebäude von Hergen Carl Witte gekauft, um dort zu wohnen und um den großen Saal sowie drei weitere Räume für Veranstaltungen und Feiern aller Art von der Hochzeit bis zur Konfirmation zu vermieten. Möglicherweise könnte dann auch der Faschingsauftakt, der bis 2015 jahrzehntelang am 11.11. bei Witte gefeiert wurde, wieder nach Immer zurückkehren. Kommentar von Laura Block: „Ja, warum denn nicht?“.

Auf der Suche nach Haus für sich selbst fündig geworden

Das Ehepaar, das ursprünglich aus Transsilvanien in Rumänien kommt, zuletzt 17 Jahre in Delmenhorst und ein Jahr in Schierbrok gelebt hat, kauft seit etwa zwölf Jahren alte Häuser, um sie zu renovieren und zu modernisieren und um sie anschließend zu vermieten. Auf der Suche nach einem Einfamilienhaus für sich selbst seien sie im vergangenen Jahr durch Zufall und durch einen Tipp, wie die Eheleute sagen, auf das leer stehende Gasthaus an der Stüher Straße gestoßen. Bereits im Sommer seien sich die beiden mit dem Eigentümer einig geworden. Inzwischen sei die Immobilie auch gekauft worden, informiert Adrian Block, der zusätzlich noch als zertifizierter Hypnosepraktiker arbeitet und mit seiner Praxis aus Delmenhorst nach Immer ziehen will.

Später Zimmer renovieren und vermieten

Priorität bei der Renovierung des Gebäudes habe die Wohnung für die insgesamt fünfköpfige Familie mit ihren drei Jungen, sagt Laura Block, die von Haus aus Diplom-Chemikerin ist. Anschließend soll eine weitere Wohnung saniert und vermietet werden. Danach, so der derzeitige Plan, könnten sechs Zimmer modernisiert werden, um sie später zu vermieten – eventuell an Montagearbeiter oder an Partygäste, die zuvor im Hause gefeiert, aber eine weite Rückreise haben.

Vermietung für Events

Ziel sei es darüber hinaus, den großen Saal mit Bühne und die anderen drei Räume, in denen vor Kurzem auch schon Weihnachts-, Geburtstags- und Silvesterfeiern stattgefunden haben, zu sanieren und moderner zu gestalten. „Aber alles nach und nach“, erläutert der 50-Jährige. „Und je nachdem, wie unser Angebot angenommen wird“, ergänzt seine Ehefrau.

Räume sind jetzt schon zu buchen

Die Ideen bislang: Fußböden raus, Fenster erneuern, schönere Vorhänge, bessere Beleuchtung, Gebäude dämmen und alles heller und freundlicher gestalten. Darüber hinaus draußen ein roter Klinker. „In drei bis vier Jahren könnte alles fertig sein“, schätzt Adrian Block. Buchen könne man die Räume für 20 bis etwa 50 Personen und den Saal für rund 100 bis 200 Gäste aber schon jetzt – allerdings noch im alten Stil der 70er-Jahre und nach wie vor unter dem Traditionsnamen „Gasthof Witte“ und der bekannten Telefonnummer (04222) 2139, aber ohne Gastronomie. Einige Buchungen für dieses Jahr wie durch den Schützenverein Bürstel-Immer und durch private Partys lägen sogar schon vor.

Von Tagungen bis Hypnose-Show

Darüber hinaus denkt das Ehepaar auch daran, die Räume für Tagungen und für Seminare zu vermieten. Dort könnten vielleicht auch Konzerte gegeben werden. Oder Show-Hypnose-Veranstaltungen. Und auch wieder Faschingsfeten.