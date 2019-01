Ganderkesee/Landkreis Oldenburg. Eine reibungslose Trinkwasserversorgung ist in Deutschland bislang selbstverständlich. Doch das muss nicht immer so bleiben. Warum die Wasserversorger jetzt Unterstützung fordern.

Wetterphänomene wie der Dürresommer im letzten Jahr aber auch Starkregenfälle, wie sie 2017 in Teilen des Landkreises Oldenburg zu großen Überschwemmungen und Schäden geführt haben, sind unheilvolle Boten des Klimawandels. Auf diesen bereitet sich der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) auch in der Gemeinde Ganderkesee und im Landkreis vor.

Wassernetze auf neue Anforderungen einstellen

Denn Trinkwasser- und Abwassernetze müssen angepasst werden.

2018 wird als Rekordjahr in die Geschichte des OOWV eingehen: „Die Natur hat uns die Grenzen der technischen Möglichkeiten aufgezeigt“, bilanziert OOWV-Geschäftsführer Karsten Specht. „Das sind schon Verhältnisse, die wir über einen so langen Zeitraum bisher so nicht gekannt haben“, sagt Specht, der auch Vize-Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) ist, angesichts des trockenen Sommers.

Wasserwerke wochenlang unter Volllast

Über Wochen hinweg liefen die Wasserwerke des Versorgers unter Volllast. Mehrfach hatte der OOWV zu einem sorgsamen Umgang mit Leitungswasser aufgerufen. Im Landkreis Oldenburg konnte die Versorgung unter leichtem Absenken des Leitungsdrucks durchgehend erhalten werden. Versorgungsengpässe gab es dagegen zeitweise in Lohne (Kreis Cloppenburg). Sie sollen durch den Bau einer zusätzlichen Leitung von Steinfeld nach Lohne künftig der Vergangenheit angehören.

Aus Großenkneten Wasser für Ganderkesee

„Die Gemeinde Ganderkesee wird aktuell vom Werk Großenkneten mit Trinkwasser versorgt“, sagt OOWV-Sprecher Heiko Poppen. Es ist das größte der 15 Wasserwerke des Versorgers. „Der Betrieb ist erst 2017 durch den Bau einer Sauerstoffanlage weiter optimiert worden. Zu Spitzenlastzeiten kann jetzt mehr Trinkwasser als bislang aufbereitet werden“, erläutert Poppen die Investition in die Versorgungssicherheit.

Entlastungsleitung geplant

„Interessant ist zudem der bevorstehende Bau einer Transportleitung von Sandelermöns bis zum Speicherpumpwerk Diekmannshausen, die bis 2022 fertiggestellt sein soll“, ergänzt der Sprecher des Wasserversorgers .

Die Leitung werde zu einer Entlastung des Wasserwerks Großenkneten führen, das Trinkwasser auch in die Wesermarsch liefert. Auch der Bau zweier großer Wasserspeicher 2017 in Havekost sei mit Blick auf die Versorgungssicherheit besonders erwähnenswert. „Sie haben jeweils ein Volumen von 5000 Kubikmetern“, so Poppen.

Die Kosten für das Projekt in Havekost betrugen laut Versorger rund 4,15 Millionen Euro. Neben Havekost betreibt der OOWV vier weitere Speicherpumpwerke. Sie werden benötigt, um die erforderlichen Wassermengen und den Versorgungsdruck zu Spitzenzeiten zu gewährleisten.

Extreme Wetterlagen immer wahrscheinlicher

Im Zuge des globalen Temperaturanstiegs erwarten Klimaexperten zunehmend extreme Wetterlagen – Trockenzeiten einerseits, starke Regenfälle andererseits. Auch extreme Niederschläge sind aus Sicht der Wasserwirtschaft ein Problem.

Besonders hart hatte es den Landkreis an mehreren Orten im Sommer 2017 getroffen. An der Schultredde, im Hatter Ortsteil Sandkrug, drohte im Juli nach dem Versagen der Regenentwässerung sogar erneut die Überflutung des Sportzentrums der TSG Hatten-Sandkrug. Um die Wassermassen dort zu stoppen, setzte die Feuerwehr einen Bagger ein. Andernfalls hätten die Regenfluten einen Millionenschaden an der damals gerade neu erbauten Halle verursacht. Auch die Stadt Wildeshausen erlebte ungeahnte Sturzbäche. Und im August brach nach einem weiteren Starkregen in Ahlhorn die gesamte Kanalisation zusammen.

In der Gemeinde Hatten ist der OOWV für die Regenwasserbewirtschaftung zuständig. „In diesem Jahr ist geplant, mit der Aufstellung eines Generalentwässerungsplans zu beginnen. Daraus werden wir Maßnahmen ableiten, um größere Regenmengen künftig besser steuern zu können“, verspricht Poppen.

Förderprogramm für Kommunen gefordert

Unterdessen fordert der VKU schon vom Bund ein eigenes Förderprogramm für Kommunen zur Vorsorge vor Starkregen und Sturzfluten. Die bisher von Bund und Ländern zur Anpassung an den Klimawandel bereitgestellten Mittel reichten dafür nicht aus, meint der Verband.

Doch den Netzen droht noch eine weitere Belastung: Trinkwasser- und Abwassernetze müssten sowohl für den Klimawandel als auch für den Einwohnerschwund an strukturschwachen Orten fit gemacht werden, sagt Karsten Specht. Dort müssten die Leitungen und Netze ebenso angepasst werden wie in boomenden städtischen Regionen, wo verstärkte Nachfrage herrsche.

„Der Politik muss klar sein: Da, wo immer mehr Menschen wegziehen und immer weniger bleiben, muss die Infrastruktur weiter bezahlt werden. Das wird vielerorts nicht ohne Förderung gehen.“ Bereits jetzt investierten die kommunalen Unternehmen jährlich mehr als sechs Milliarden Euro in den Erhalt und die Erneuerung der Infrastruktur für Trinkwasser und Abwasser.

Kostensteigerung absehbar

Einer Umfrage des Verbands zufolge gehen drei von vier der Unternehmen davon aus, dass diese Kosten in den kommenden Jahren steigen. „Eine reibungslose Trinkwasserversorgung ist in Deutschland selbstverständlich. Dabei wird oft vergessen, dass dahinter eine aufwendige In-frastruktur steckt“, mahnt Specht. Die Politik müsse diese „Daueraufgabe“ sehen. (mit dpa)