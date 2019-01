Ganderkesee. Auch im neuen Jahr hat der VdK Ortsverband Ganderkesee viel vor.

Den Auftakt macht am Sonntag, 13. Januar, das traditionelle Kohlessen im „Oldenburger Hof“ in Ganderkesee. Wer zuvor noch einen kleinen Gang machen möchte, findet sich um 12 Uhr vor dem Famila-Markt ein. Das Kohlessen beginnt um 13 Uhr. Die Kosten für das Kohlessen und die abschließender Kaffeetafel betragen 20 Euro.

Küchentipps und Kochrezepte

Am Dienstag, 22. Januar, fährt der VdK nach Bremerhaven. Los geht es dann ab dem Reisedienst Thiemann um 9.Uhr. Zunächst geht es ins Seefischkochstudio. Dort präsentieren Kochprofis praktische Küchentipps und Kochrezepte rund um den Fisch. Zum Mittag gibt es ein Fischbüfett. Am Nachmittag folgt eine Bus-Stadtrundfahrt mit Haltepunkten am Fischereihafen in der Innenstadt und beim Museumshafen. Auch das Kreuzfahrt-Terminal und die Lloyd-Werft usw. werden angesteuert.

Der gesellige Nachmittag am 13. Februar fällt dagegen aus organisatorischen Gründen aus.

Weitere Informationen beim Vorsitzenden Dieter Strodthoff unter der Telefonnummer (04222) 2272 oder bei Heike Schwarting unter der Nummer (04222) 3600.