Ganderkesee. Der Oldenburger Filmregisseur Carsten Woike, der in der Gemeinde Ganderkesee einen Psychothriller drehen will, ist weiterhin auf der Suche nach einem geeigneten Haus mit Garten als Filmkulisse.

Aus knapp 15 Angeboten kann sich der Oldenburger Filmregisseur und Produzent Carsten Woike derzeit ein Haus in der Gemeinde Ganderkesee aussuchen, in dem – wie berichtet – ein Psychothriller mit Horroreffekten entstehen soll. Das hat der 42-Jährige auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt. Das Filmteam sei gerade dabei, ein Objekt auszuwählen. Es seien bereits drei, vier tolle Häuser dabei. Ganderkeseer könnten allerdings noch bis Anfang der nächsten Woche ihre eigenen vier Wände als Drehort für „Patrick is outside“ anbieten, sagt Woike.

Kurzfilm soll auf Festivals gezeigt werden

Gedreht werden soll an den Wochenenden 16. und 17. Februar sowie 23. und 24. Februar im Haus und rund ums Gebäude, informiert der Oldenburger. Außerdem sei noch eine Autofahrt in der Umgebung geplant. Worum es in dem Streifen gehen soll und wer als Schauspieler mit dabei sein wird, wollte Woike noch nicht verraten. Nur so viel: Entstehen soll ein rund 20 Minuten dauernder Kurzfilm, der zunächst auf nationalen und internationalen Festivals gezeigt werden soll. Und es seien auch in der Filmszene bekannte Darsteller mit von der Partie.

Direkt beim Oldenburger Regisseur melden

Das Gebäude sollte möglichst durch eine Glastür betreten werden können. „Im Wohnzimmer sollte ein größeres Bücherregal oder eine Bücherregalwand vorhanden sein“, heißt es in Woikes Drehortprofil. Filmen will das Team im Flur, im Wohnzimmer sowie in Küche und Garten. Interessenten können sich direkt beim Regisseur unter Telefon (0441) 6842913 oder per Mail an info@carstenwoike-film.com melden und am besten gleich Fotos mitsenden – vom Haus von außen, vom Garten sowie vom Wohnzimmer innen mit Bücherregal und Fensterfront zur Terrasse.

Mehrere Preise für „Antenna“

Jüngster und mehrfach ausgezeichneter Kurzfilm Woikes, der durch die 2013 gestartete Filmtourismusinitiative von Wirtschaftsförderin Christa Linnemann auf die Gemeinde Ganderkesee aufmerksam geworden war, ist das Drama „Antenna“, das inzwischen bei Amazon Prime zu sehen ist. Der Film erhielt unter anderem bei der Shortfilmcollection in Bremen 2016 den Kritikerpreis und ein Jahr später beim South Texas International Film Festival in Edinburg in den USA Auszeichnungen für den besten Kurzfilm und die beste Regie.