Wildeshausen. Zu einem Brandeinsatz ist die Feuerwehr Wildeshausen am frühen Mittwochmorgen ausgerückt.

Wie Feuerwehrsprecher Daniel Engels meldet, waren 13 Brandbekämpfer gegen 5.28 Uhr mit drei Fahrzeugen am Niedersachsenweg im Einsatz. Dort brannte Mülltonnen unter einem Unterstand. Der Unterstand hatte bereits komplett Feuer gefangen, der Brand drohte sich auf angrenzende Bäume auszubreiten. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Teile der Bäume waren bereits in Brand geraten, ein weiteres Ausbreiten konnte jedoch durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Das Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

