Bookholzberg. Die Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden des 1. Januar ausrücken, um ein brennendes Auto zu löschen. Der Wagen brannte komplett aus. Die Polizei sucht Zeugen.

20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bookholzberg mussten am 1. Januar gegen 5.15 Uhr an der Straße An der Bahn ein brennendes Auto löschen. Der grüne VW Passat brannte komplett aus. Der Schaden wurde auf zirka 4000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise an Telefon (04431) 9410.