In Wildeshausen sind am frühen Neujahrsmorgen durch Feuerwerkskörper drei Mülltonnen abgebrannt. Symbolfoto: Daniel Engels

Wildeshausen. Vermutlich durch hineingeworfene Feuerwerkskörper sind am frühen Neujahrsmorgen drei Mülltonnen in Wildeshausen in Brand geraten.