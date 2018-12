Unbekannte Täter brechen am Fahrener Weg in Ganderkesee ein MEC öffnen

Unbekannte Täter sind in ein Haus am Fahrener Weg in Ganderkesee eingestiegen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Ganderkesee. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 23. Dezember, 10 Uhr, bis Donnerstag, 27. Dezember, 15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee eingebrochen.