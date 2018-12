Mit zwei Promille am Steuer in Ahlhorn erwischt MEC öffnen

Buchstäblich „auf die Spur gekommen“ sind Polizisten am zweiten Weihnachtsfeiertag einem stark betrunkenen Autofahrer in Ahlhorn. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Ahlhorn. Buchstäblich „auf die Spur gekommen“ sind Polizisten am zweiten Weihnachtsfeiertag einem stark betrunkenen Autofahrer in Ahlhorn. Der Mann hatte zuvor sein Auto bei einem Unfall in Großenkneten beschädigt.