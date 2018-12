Ganderkesee. Einbrecher sind Heiligabend, 24. Dezember 2018 in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee eingestiegen.

An Heiligabend sind unbekannte Täter im Zeitrauem zwischen 19 und 23.30 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Wohnzimmerfenster in ein Einfamilienhaus Holzkamper Damm in Ganderkesee eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchten die Täter ohne Diebesgut, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf 750 Euro geschätzt.