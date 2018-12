Subway will Restaurant in Ganderkesee Anfang 2019 eröffnen MEC öffnen

Im ehemaligen Music-Club an der Grüppenbührener Straße soll Anfang des nächsten Jahres ein Subway-Restuarnt eröffnet werden. Foto: Thomas Deeken

Ganderkesee. Nach mehrmonatigen Verzögerungen will das Unternehmen Subway in Kürze eine Filiale an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee eröffnen. Das hat Subway-Sprecherin Melanie Eimesser auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt.