Schon vor der Bescherung am Abend hat der Weihnachtsmann bereits das Eiscafé Paulini in Heide besucht. Foto: Thomas Deeken

Ganderkesee/Heide. Hunderte von Ganderkeseern haben sich am Heiligabend bei mehreren Frühschoppen die Zeit bis zur Bescherung verkürzt. Sie haben sich – wie in den vorigen Jahren – beispielsweise in Ganderkesee und in Heide getroffen und in lockerer Atmosphäre mit Freunden und Bekannten Glühwein, Punsch, Bierchen und andere Getränke genossen.