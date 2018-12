In der Mittagszeit spielten die Feuerwehrmusiker mit Flöten, Posaunen und Schlagwerk auf dem Hof der Familie Kroog in Schönemoor fröhliche Lieder aus ihrem Repertoire. Foto: Reiner Haase

Ganderkesee. Hunderte Besucher haben sich am 23. Dezember 2018 in Ganderkesee musikalisch auf das Weihnachtsfest eingestimmt – bei Auftritten des Musikzuges der Feuerwehr und am Abend beim Gemeinschaftssingen in der St. Cypria-Kirche.