Hude-Langenberg. Der „Fassboden“ schließt im Februar. Generationen von Partygängern hatten in Hude ihren Spaß – ob es an einem neuen Standort weitergeht, ist noch unklar.

„Das waren noch Zeiten!“ Peter Burgdorf zieht eines der kleinen Werbe-Faltblättchen aus einem riesigen Haufen hervor und betrachtet die Bilder. Die Band Torfrock ist darauf zu sehen, dazu wird in dicken roten Lettern für einen anstehenden Auftritt der Deutschrocker geworben – im „Yo“. Die ehemalige Disco in Langenberg hatte zwar schon viele Namen, ist aber immer ein guter Ort zum Feiern gewesen. Reiterfeten, Schaumpartys, Miss-Hude-Wahlen und jede Menge Livemusik – genau das richtige für alle, die gern tanzen und feiern.

Traumjob Moneymaker

Timo Vetter hat sogar noch ein altes Plakat gefunden, auf dem er selbst zu sehen ist, oben links in der Ecke. Es zeigt ihn mit Mitte 20 als „Moneymaker“ im roten Jackett und mit Zylinder auf dem Kopf. „Mein Job war es, für gute Stimmung zu sorgen.“ Anders gesagt: Vetter zog durch die Disco und gab Getränke aus, vorzugsweise den Frauen. Ein Traumjob, findet der Ganderkeseer noch heute. Eigentlich war ein Freund von ihm für die Arbeit im „Yo“ vorgesehen, aber der musste gleich bei seinem zweiten Termin passen. So kam Timo Vetter zu seinem Einsatz in der Disco – aus der Vertretung wurde ein festes Engagement. „Lustigerweise ist meine heutige Freundin damals auch immer ins „Yo“ gegangen“, erzählt Vetter, „wir kannten uns damals noch nicht, aber ich habe sie tatsächlich auf Bildern von damals entdeckt.“ Kennen gelernt haben sich viele junge Leute aus Hude und Umgebung bei den Partys in Langenberg. „Vermutlich haben sich aber mindestens genauso viele dort getrennt“, lacht Peter Burgdorf.

Letzte Party am 23. Februar

Burgdorf ist sozusagen der Party-Macher von Hude, er hat das „Yo“ und den benachbarten „Fassboden“ rund 18 Jahre lang betrieben. Aber jetzt ist in Langenberg bald Schluss. „Wird feiern die letzte Party am 23. Februar“, sagt Arne Wachtendorf, der Geschäftsführer der Burgdorfparty GmbH. Das „Yo“ musste nach einem Brand bereits im Jahr 2006 schließen. Nun macht auch der „Fassboden“ dicht: „Der Theken- und Sanitärbereich müsste umfassend saniert werden“, so Arne Wachtendorf. Leider habe er sich mit dem Eigentümer, einem Immobilienmakler aus Nürnberg, nicht einigen können. Der versucht nun, die Disco anderweitig zu vermieten. Wachtendorf hätte gern umgebaut und saniert, schließlich ist der „Fassboden“ eine Art Huder Institution. „Es ist schade, weil Hude für junge Leute jetzt keinen Ort mehr zum Feiern hat“, so Arne Wachtendorf. Zusammen mit Peter Burgdorf sucht er zwar nach einem neuen Standort, aber noch ist nichts Passendes in Sicht.

Bultmeyer bis Yo

Das Haus an der Langenberger Kreuzung ist Generationen von Partygängern ein Begriff. Früher hieß die Disco schlicht „Bultmeyer“ oder auch „Zum Alten Hermann“, dann folgten „Disco 2000“, „Area 51“ und schließlich das „Yo“. „Im „Yo“ haben sich immer die jungen Leute zum Tanzen getroffen und der „Fassboden“ war für die älteren über 30“, so Peter Burgdorf. Getanzt worden sei dort auch, allerdings „mit Anfassen“. Nach dem Brand habe dann die Jugend den „Fassboden“ übernommen. Bei den Abschiedspartys im „Fassboden“ kommen nun noch einmal alle zusammen: „Ich sehe viele ehemalige Stammkunden, die mit ihren Kindern in den „Fassboden“ gehen, um die Disco noch einmal zu erleben“, sagt Arne Wachtendorf.

Stargast Mickie Krause

Peter Burgdorf erinnert sich besonders gern an die Auftritte von Mickie Krause in Langenberg. Er hat auch zur Eröffnung des „Yo“ im Jahr 2000 gespielt. „Zu der Zeit war er gerade richtig erfolgreich geworden und ist kurze Zeit später nach Mallorca gegangen“, so Burgdorf. Auch die Hermes House Band, Albatros und Line Six sind gern nach Hude gekommen, um in der Disco für Stimmung zu sorgen. An den Eröffnungs-Auftritt von Mickie Krause kann sich auch Arne Wachtendorf noch sehr gut erinnern: „Der hat damals übers Mikro Scherze gemacht, weil ich noch keine 18 Jahre alt war und mich aufgefordert, den Laden zu verlassen!“