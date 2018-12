bd Ganderkesee-Falkenburg. Weihnachten ist für viele mit viel Freude und guten Gefühlen verbunden. Für viele Kinder aus dem Kinder- und Jugendhaus Falkenburg ist es das nicht. Hier fangen die Mitarbeiter auf, was die Eltern versäumen.

In diesem Jahr ist es eine kaputtgetretene Tür. Wie ein Mahnmal liegt das herausgebrochene Türschloss im Regal von Astrid Tietjen. „Aber eigentlich ist es nur die Erinnerung daran, dass die Tür noch repariert werden muss“, sagt die Leiterin des Kinder- und Jugendhauses Falkenburg gelassen. Weihnachten steht vor Tür. Da kann es in der Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Kinder schon mal passieren, dass etwas zu Bruch geht. Türen etwa oder auch Fenster. „Für viele unserer Kinder ist Weihnachten ein Wechselbad der Gefühle“, sagt die Heilerziehungspflegerin. „Immer wieder verbunden mit sehr viel Enttäuschung.“

25 Bewohner derzeit

Seit sieben Jahren gibt es das Wohnheim der Rotenburger Werke für besondere Kinder am Ortsrand von Falkenburg, 25 junge Bewohner sind hier aktuell zu Hause. Manche, weil ihre Eltern sie ihren Bedürfnissen entsprechend fördern wollen, viele, weil ihre Eltern sich nicht so um sie gekümmert haben, wie sie es gebraucht hätten. Die heile Welt – die sieht die Leiterin des Hauses in ihrem Job nicht mehr oft. „In den vergangenen Jahren hat sich unsere Klientel stark verändert. Der Anteil an Kindern mit ausschließlich genetisch bedingten Behinderungen ist deutlich zurückgegangen. Stattdessen sind die meisten unserer Bewohner neben ihrer geistigen Behinderung meisten auch schwer traumatisiert.“ Die Gründe sind vielfältig: Überforderung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch. „Viele bringen ein schweres Schicksal mit.“

Resultat aus Wut und Trauer

Was die 28 Mitarbeiter im normalen Alltag unterm Jahr mit viel Engagement kompensieren, entlädt sich bei manchen Kindern in der Weihnachtszeit mit voller Wucht. „Dann ist die Stimmung ja überall emotionaler, auch hier bei uns im Haus“, schildert Tietjen. Manchmal ist es die pure Freude über die bevorstehenden Feiertage, die schöne Stunden im Kreis der Familie bedeuten, manchmal die Enttäuschung, weil die Eltern noch wieder abgesagt haben. „Nicht alle Kinder bekommen an Weihnachten Besuch oder fahren nach Hause“, so Tietjen. „Für die ist das eine schwere Zeit.“ Manchmal sind kaputte Türen, Fenster oder Wände das Resultat, die der Wut und Trauer genauso wenig standhalten können wie die Kinder selbst.

Eigene Weihnachtsfeiern

Umso mehr setzen die Pädagogen der Falkenburger Einrichtung alles daran, den Kindern eine bestmögliche Vorweihnachtszeit zu bescheren. „Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, backen Plätzchen und basteln Geschenke, die unsere Kinder dann verschenken können“, erklärt Tietjen. Für jede der drei Wohngruppen wird eine eigene Weihnachtsfeier veranstaltet, die die jungen Bewohner selbst gestalten und für die sie auch das Festessen gemeinsame aussuchen dürfen. Für Kinder, zu denen an Heiligabend niemand aus der Familie kommen wird, organisieren die Betreuer ehrenamtliche Besucher, die an diesem Abend ausschließlich für diese Jungen und Mädchen da sind. „Wir tun wirklich viel, um den Kindern die Zeit zu verschönern“, so Tietjen. So verkleidet sich auch jedes Jahr ein Freund des Hauses als Weihnachtsmann, nur um den Kindern etwas Gutes zu tun. „Durch all das können wir eine Menge Frust, Wut und Traurigkeit auffangen oder umlenken“, erklärt die Wohngruppenleiterin. Doch manchmal gehe eben doch eine Tür kaputt. „Wenn das Kind aber dadurch einen Zugang zu seiner Traurigkeit finden und seine Wut rauslassen kann, ist das legitim.“

Anstrengendste Zeit

Ist die Zeit vor den Festtagen auch die anstrengendste Zeit für Astrid Tietjen und ihre Mitarbeiter, so erleben trotzdem alle diese Zeit ausgesprochen gern. „Für uns ist ein Geschenk, an Weihnachten hier sein zu dürfen“, sagt sie. Denn auch in dem Kinder- und Jugendhaus in Falkenburg warteten alle Kinder gespannt auf das Weihnachtsfest. „Wenn ich sehe, wie sich die Kinder über kleinste Geschenke freuen, bewegt mich das immer wieder.“