Wildeshausen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag, 22. Dezember 2018, einen Defibrillator von der Rastanlage Wildeshausen, Landkreis Oldenburg, gestohlen.

Ein Mitarbeiter der Autobahnraststätte Wildeshausen-Nord an der Autobahn A1 (Fahrtrichtung Osnabrück) hat am Samstagmorgen, 22. Dezember, entdeckt, dass in der Nacht aus dem Sanitätsbereich ein Defibrillator entwendet worden ist. Bei der Tatortaufnahme konnten die Beamten der Autobahnpolizei den Angaben zufolge nur noch den leeren Aufbewahrungskasten an der Wand feststellen. Der Schaden durch den Diebstahl beläuft sich auf rund 3500 Euro. Die Polizei bekräftigt, dass jetzt im Notfall eine erforderlich Hilfe nicht mehr geleistet werden kann und somit zusätzlich Leben gefährdet wird.